Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке

Новости спорта:Британец поддержал идею именитых боксеров вернуться на ринг.

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй прокомментировал желание двух легендарных американцев Майка Тайсона и Эвандера Холифилда провести выставочный бой.

"Забавно наблюдать, как спортсмены вроде Тайсона и Холифилда говорят о большом камбэке. Конечно, я готов поддержать боксеров старой школы. С этим нет никаких проблем.

Тайсон и Холифилд уже провели два отличных поединка в 90-х годах. В обоих случаях победил Эвандер. Я ожидаю, что мы снова увидим аналогичный результат. Если они хотят заработать и развлечь публику во время карантина, давайте позволим им это сделать".

"Самый худший вариант развития событий? Кто-то может оказаться в нокауте. Но они в любом случае потратили на это дело всю свою жизнь. Тайсон и Холифилд - настоящие бойцы", - цитирует Хэя talkSPORT.

Как сообщалось ранее, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер. Спортсмены планируют вернуться в ринг, чтобы провести выставочный бой в благотворительных целях.

Ранее Эвандер заявил, что из идеи провести бой с Тайсоном может получиться что-то серьезное.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!