Майк Тайсон рассказал о целях своего боя с Холифилдом

Новости спорта:Легенды бокса могут провести реванш.

53-летний Майк Тайсон, который объявил о своем возвращении в бокс, высказался относительно возможного реванша с Эвандером Холифилдом.

«Есть много людей, которые нуждаются в помощи, и наш бой с Холифилдом мог бы помочь им. Мы могли бы собрать много денег на благотворительность. Я не знаю, встретимся ли мы с Холифилдом в ринге, но это было бы отлично для благотворительности.

Представьте нас, двух заклятых соперников в ринге. Мы бы дрались для людей, которым повезло в жизни меньше, чем нам», - сказал Тайсон.

Ранее 57-летний Эвандер Холифилд заявил, что ведет переговоры о бое с Майком Тайсоном.