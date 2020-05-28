Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Роналду близок к уходу из Ювентуса
Роналду близок к уходу из Ювентуса
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
Следующий бой Усика планируется на август
Следующий бой Усика планируется на август

Чемпион мира включил Ломаченко и Усика в топ-5 боксеров современности

Чемпион мира включил Ломаченко и Усика в топ-5 боксеров современности
16:21 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Класс украинцев сложно игнорировать.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBО Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) на своей странице в Instagram представил свою версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На третье место Стивенсон поставил лидера легкого веса Василия Ломаченко, а на пятую позицию отрядил Александра Усика, который в прошлом году в статусе абсолютного чемпиона в тяжелом весе перешел в супертяжелый дивизион.

Что интересно, в топ-10 Стивенсона вошли три боксера-супертяжа, но в рейтинге не оказалось Энтони Джошуа, которому принадлежат пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Шакур Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
02 Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом
03 Назван самый ненавистный клуб Англии
04 Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо
05 Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь