Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Российский комментатор Уткин заступился за Усика

Российский комментатор Уткин заступился за Усика
18:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Василий Уткин не понимает, за что критикуют украинского боксера.

Российский комментатор Василий Уткин в интервью YouTube каналу Vласть с Vлащенко рассказал об отношении к критике украинского боксера Александра Усика.

"Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить. Я очень хорошо понимаю, что это сомнительное с точки зрения закона, а скорее всего и незаконное действие. Но мне все это очень напоминает разговоры о том, как у человека увели жену, когда он был в запое.

В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад".

Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, к всему прочему, еще и боксер. Каким бы он не был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Он не переехал туда, когда случились события 2014 года. Я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад. Нет, может и надо, я просто не понимаю. Я еще раз повторяю, что я человек красноречивый и изворотливый, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые ему регулярно ставят.

То, что большинство к нему миролюбиво – в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь и общество определяется в активном направлении меньшинства", - заявил Уткин.

Напомним, конфликты связанные с Александром Усиком и Василием Ломаченко начались после съемки спортсменов в российском фильме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Уткин, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче
03 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
04 Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
05 Чисора: Усик собирается танцевать вокруг меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь