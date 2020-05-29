Российский комментатор Уткин заступился за Усика

Новости спорта:Василий Уткин не понимает, за что критикуют украинского боксера.

Российский комментатор Василий Уткин в интервью YouTube каналу Vласть с Vлащенко рассказал об отношении к критике украинского боксера Александра Усика.

"Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить. Я очень хорошо понимаю, что это сомнительное с точки зрения закона, а скорее всего и незаконное действие. Но мне все это очень напоминает разговоры о том, как у человека увели жену, когда он был в запое.

В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад".

Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, к всему прочему, еще и боксер. Каким бы он не был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает.

Он не переехал туда, когда случились события 2014 года. Я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад. Нет, может и надо, я просто не понимаю. Я еще раз повторяю, что я человек красноречивый и изворотливый, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые ему регулярно ставят.

То, что большинство к нему миролюбиво – в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь и общество определяется в активном направлении меньшинства", - заявил Уткин.

Напомним, конфликты связанные с Александром Усиком и Василием Ломаченко начались после съемки спортсменов в российском фильме.