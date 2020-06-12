Фьюри назвал Уайлдера самым устрашающим панчером в истории

Британский чемпион Тайсон Фьюри лестно отозвался о бывшем сопернике.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о перспективах американца Деонтея Уайлдера.

"Уайлдер - второй в списке лучших супертяжеловесов в мире. Кто первый? Я, конечно же. Верю, что он нокаутирует Энтони Джошуа и всех остальных супертяжеловесов".

"Я реалист, который боксировал в супертяжелом весе с самым устрашающим панчером в истории. После этого боя я понял, что боксеры не должны никого недооценивать", - цитирует Тайсона Daily Star.

Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а во втором Тайсон одержал победу досрочно, отобрав чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может получить 10 миллионов долларов за отказ от третьего поединка с британцем.