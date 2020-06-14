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Кролла поведал о "козырях" Ломаченко

Кролла поведал о "козырях" Ломаченко
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф sport.ua
Британский боксер Энтони Кролла назвал сильные стороны Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира в легком весе Энтони Кролла вспомнил свой бой против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Британец рассказал, что считает сильными сторонами в арсенале своего экс-соперника. По его словам, украинец вселяет в своих соперников разочарование, потому что они не могут по нему попасть. Кроме того, боксер отметил скорость его ног.

"Он вселяет в тебя разочарование в ринге. Я говорил это и до того, как вышел на бой с ним, и после него. Многие боксеры сдаются против него, потому что бьют, но не могут попасть. Ты пытаешься бить, а снова промахиваешься. При этом теряется энергия. Это одно из его лучших качеств. Второе - это его ноги", - сказал Кролла в интервью VIPBoxingPromotions.

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Давайте вместе вспомним бой Ломаченко - Кролла:

Напомним, Теофимо Лопес заявил, что бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко таки состоится.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.

Автор:

Телеграф
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