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Экс-соперник Усика Гассиев может дебютировать в хэвивейте в сочинском казино

Экс-соперник Усика Гассиев может дебютировать в хэвивейте в сочинском казино
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook K2Ukraine
Мурат Гассиев планирует осенью дебютировать в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Мурат Гассиев проведёт дебютный поединок в тяжёлой весовой категории в одном из казино в Сочи, бой состоится осенью. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Да, бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, дебют Гассиева в тяжёлом весе должен был состояться ещё в 2019 году, но проведение поединка несколько раз срывалось по различным причинам: травмы боксёра, неудачное проведение подготовительного лагеря.

Всего на счету 26-летнего Гассиева 28 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.

В главном бою в своей карьере Мурат Гассиев уступил Александру Усику. Украинец в том бою стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а также завоевал кубок Мохаммеда Али.

Напомним, ранее Кремлев предложил украинским боксерам Усику и Ломаченко помощь в получении гражданства РФ. В команде Усика жестко ответили главе Федерации бокса России.

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Сочи, Мурат Гассиев, Умар Кремлев.

Автор:

Телеграф
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