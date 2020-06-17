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Джаррелл Миллер определился со следующим соперником

Джаррелл Миллер определился со следующим соперником
10:26 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм
Джаррелл Миллер 9 июля вернется на ринг.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер проведет бой с соотечественником Джерри Форрестом 9 июля.

Поединок состоится в Лас-Вегасе, он станет дебютным для Миллера в качестве бойца промоутерской компании Top Rank.

Бой двух американцев станет первым большим событием в супертяжелом весе с момента паузы, вызванной пандемией COVID-19.

В своем последнем бою, который состоялся в ноябре 2018 года, 31-летний Миллер нокаутировал румына Богдана Дину. В прошлом году Джаррелл должен был драться с Энтони Джошуа, но их поединок сорвался из-за проваленного американцем теста на допинг.

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Бокс, Джаррелл Миллер, Джерри Форрест.

Автор:

Телеграф
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