Джаррелл Миллер определился со следующим соперником

Джаррелл Миллер 9 июля вернется на ринг.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер проведет бой с соотечественником Джерри Форрестом 9 июля.

Поединок состоится в Лас-Вегасе, он станет дебютным для Миллера в качестве бойца промоутерской компании Top Rank.

Бой двух американцев станет первым большим событием в супертяжелом весе с момента паузы, вызванной пандемией COVID-19.

В своем последнем бою, который состоялся в ноябре 2018 года, 31-летний Миллер нокаутировал румына Богдана Дину. В прошлом году Джаррелл должен был драться с Энтони Джошуа, но их поединок сорвался из-за проваленного американцем теста на допинг.