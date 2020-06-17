Красюк: Либо Джошуа будет сначала драться с Усиком, либо проведет бой с Фьюри без пояса

Александр Красюк прояснил ситуацию с обязательной защитой титула WBO в хэвивейте.

Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил Sky Sports, что сторона украинца не намерен отступать и позволять проводить бой Джошуа – Фьюри до обязательной защиты пояса WBO:

«Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и должен был подраться с Джошуа перед Пулевым. Но мы были гибкими и не слишком давили, позволив Джошуа сперва провести защиту титула IBF, пока Усик подерется с Чисорой.

Но это решение было принято только при условии, что чемпион WBO, кто бы им не был Джошуа или Пулев, затем проведет защиту против Усика.

Это значит, что либо Джошуа будет сначала драться с Усиком, либо будет драться с Фьюри без пояса».

Напомним, Красюк также ответил Бобу Аруму, который предложил Усику провести еще один отборочный поединок.