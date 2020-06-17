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Промоутер: Усик интеллектуально запутает Чисору

Промоутер: Усик интеллектуально запутает Чисору
15:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook
Известный промоутер Альберто Сиеста поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

"Усик просто интеллектуально запутает Чисору. Саша слишком "уличный" для него. Дерек тоже считает себя "уличным" боксером, он думает, что знает свои трюки.

Но Усик на другом уровне. У них разное временное измерение, они живут в разных матрицах", - заявил Сиеста в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что поединок должен был состояться 23 мая, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк прояснил ситуацию с обязательной защитой титула WBO в хэвивейте.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Альберто Сиеста.

Автор:

Телеграф
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