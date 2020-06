Бокс возвращается в Британию: Уоррен анонсировал шоу 10 июля

Вечер бокса состоится 10 июля в Лондоне в студии британского телеканала BT Sports, который и будет транслировать это шоу.

В главном поединке вечера чемпион Британии и Британского Содружества в первом полулегком весе Брэд Фостер проведет защиту своих титулов против Джеймса Блича-младшего, а обладатель пояса WBO European в первом среднем весе Хамза Шираз встретится с Полом Кином.

В ближайшее время будут объявлены даты следующих вечеров бокса, в которых чемпион Британии в первом легком весе Энтони Кокачи встретится с Лайоном Вудстоком, а чемпион Британского Содружества во втором среднем весе Леррон Ричардс встретится с Умаром Садиком.

!!!

Delighted to confirm that boxing in the UK will return from July 10 live on @btsport

Our run of summer studio shows will feature some cracking British Championship fights and some of the best young talent in world boxing! #ItsBack pic.twitter.com/1cF97wzgAy

— Frank Warren (@frankwarren_tv) June 18, 2020