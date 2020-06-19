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Бокс возвращается в Британию: Уоррен анонсировал шоу 10 июля

Бокс возвращается в Британию: Уоррен анонсировал шоу 10 июля
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер
Британский промоутер Фрэнк Уоррен официально анонсировал свой первый после начала пандемии коронавируса вечер бокса.

Вечер бокса состоится 10 июля в Лондоне в студии британского телеканала BT Sports, который и будет транслировать это шоу.

В главном поединке вечера чемпион Британии и Британского Содружества в первом полулегком весе Брэд Фостер проведет защиту своих титулов против Джеймса Блича-младшего, а обладатель пояса WBO European в первом среднем весе Хамза Шираз встретится с Полом Кином.

В ближайшее время будут объявлены даты следующих вечеров бокса, в которых чемпион Британии в первом легком весе Энтони Кокачи встретится с Лайоном Вудстоком, а чемпион Британского Содружества во втором среднем весе Леррон Ричардс встретится с Умаром Садиком.

Американская Top Rank уже во всю проводит боксерские поединки. Сегодня утром (время киевское) в Лас-Вегасе завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок Флорес-младший - Руис.

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Бокс, Фрэнк Уоррен.

Автор:

Телеграф
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