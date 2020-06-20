Фьюри может пойти по стопам Ломаченко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри может быть назначен франчайзинговым чемпионом организации. Ранее Всемирный боксерский Совет принял подобное решение по Василию Ломаченко.

Британец обязан провести защиту титула в бою с Диллианом Уайтом, хотя сам не намерен драться c соотечественником. Уайт уже подал в суд на WBC из-за боя с Фьюри.

Статус франчайзингового чемпиона освобождает боксеров от обязательной защиты титулов. Ранее WBC присвоила аналогичное звание Саулю «Канело» Альваресу и Василию Ломаченко.

В случае назначения Фьюри франчайзинговым чемпионом Уайт, обладатель временного титула WBC, будет повышен до регулярного чемпиона организации.

Сам Фьюри заинтересован провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, после чего — переключиться на объединительный поединок с Энтони Джошуа.

Тайсон стал чемпионом мира в феврале, когда уверенно нанес Уайлдеру первое поражение в профессиональной карьере.