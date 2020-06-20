Кроуфорд сравнил ситуацию со своим боем с поединком Ломаченко

Чемпион мира WBC в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд высказался касательно поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса в легком дивизионе.

"Брук включился очень поздно. Он хочет бой. На самом деле, это будет хороший поединок. Но в то же время, с этой пандемией, я не знаю, позволят ли людям из-за океана приезжать сюда или позволят ли нам лететь за океан.

Мне кажется, по этой же причине Василий застрял там. Многие боксеры не вернутся в Штаты и не смогут биться здесь. Поэтому и мой бой с Бруком вряд ли сейчас пройдет", - приводит его слова Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Боб Арум запланировал мегафайт Кроуфорд - Пакьяо.

Напомним, ранее Арум озвучил дату и место боя Ломаченко - Лопесd.