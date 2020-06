Наваррете эффектно победил Лопеса (Видео)

Эммануэль Наваррете техническим нокаутом победил Уриэля Лопеса.

Вчера, 20 июня, в Мехико, в главном бою вечера бокса 25-летний чемпион мира в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете в нетитульном поединке уверенно победил техническим нокаутом в шестом раунде боксера второго эшелона Уриэля Лопеса. В пятом раунде Наваррете отправил соперника в нокдаун ударом в корпус, а в шестом после еще одного нокдауна от удара в корпус рефери остановил поединок.

Согласно данным CompuBox, Наваррете выбросил 571 удар, из них 190 были точными, а Лопес выбросил 252 удара (только 49 точных).

Bringing a new perspective between the ropes to your screen tonight. Ref cam look #NavarreteLopez | Live NOW on ESPN pic.twitter.com/6bOOJkaWey — Top Rank Boxing (@trboxing) June 21, 2020

Navarrete finishes Lopez in the 6th for a TKO-6 victory in Mexico City

pic.twitter.com/2DzIIZeuxC — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Кроме того, на этом вечере бокса Эдвин Паломарес победил Карлоса Орнеласа техническим нокаутом в пятом раунде, а Серхио Санчес одержал победу над Густаво Пиньей благодаря зрелищному одноударному нокауту в третьем раунде.

*adds to the Highlight Reel* A powerful Sanchez uppercut lands right on the chin of Pina ... and we've got undercard fireworks in Mexico.#NavarreteLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/IZlAZMstCs — Top Rank Boxing (@trboxing) June 21, 2020

