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Британский чемпион нацелился на "обидчика" Гвоздика
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Стали известны планы Каллума Смита на ближайшие поединки.

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит надеется на проведение объединительного поединка с чемпионом WBC Дэвидом Бенавидесом или чемпионом IBF Калебом Плантом, а также на бой с Саулем "Канело" Альваресом во втором среднем весе, но если этого не произойдет, он готов подняться в полутяжелый вес для боя с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым или экс-чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом, сообщил тренер и менеджер британца Джо Галлахер.

"Я знаю, что Каллум Смит очень хочет боксировать с Бенавидесом и Калебом Плантом, — сказал Галлахер в интервью Pro Boxing Fans. — Этих боев он хочет, если они не состоятся, тогда он поднимется в полутяжелый, чтобы встретиться с Хильберто Рамиресом и Артуром Бетербиевым".

"Эти бои тоже ему очень интересны. Если поединки [с Бенавидесом и Плантом] невозможно будет организовать, тогда это будет наш план Б. Жаль, что боксеры, с которыми он хочет встретиться, сотрудничают с другими телеканалами. Я сказал ему на днях: "Если они сделали бой Фьюри и Джошуа, то у тебя есть надежда, и возможен бой с Плантом или Бенавидесом". Но я в этом не уверен".

Команда Смита по-прежнему надеется и на бой с Саулем Альваресом, но они не уверены, что Альварес действительно хотел этого боя, когда вел с ними переговоры в начале этого года. Тогда Смит отверг первоначальное предложение, но согласился на последующее, однако ответа от Канело не получил.

"Каллум был обеими руками за тот бой, — сказал Галлахер. — Не знаю, было ли это просто отвлекающим маневром и имитацией, но если Канело хочет стать первым номером во втором среднем весе, то пусть не забывает, что на данный момент №1 — это по-прежнему Каллум Смит. Если Канело хочет боя с Каллумом Смитом, ему следует просто позвонить в DAZN, и бой будет организован. Мы назовем сумму, и Канело сможет ее дать, вот и все".

Ранее Александр Гвоздик завершил карьеру. В своем последнем бою он проиграл Артуру Бетербиеву.

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Бокс, Артур Бетербиев, Каллум Смит.

Автор:

Телеграф
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