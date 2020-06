Молоуни в главном бою вечера бокса Top Rank победил Баеса (Видео)

29-летний австралиец Джейсон Молоуни (#2 WBO, #3 WBA и #4 WBС и IBF) одержал досрочную победу над мексиканцем Леонардо Баесом. Молоуни уверенно доминировал, и Баес отказался от продолжения поединка после седьмого раунда.

Seven rounds of THIS @JasonMoloney1 went to work on the inside from start to finish and it’s stopped, as the Bantamweight contender earns the TKO victory over Leonardo Baez. #MoloneyBaez pic.twitter.com/6xkYPcT3FE

Абрахам Нова (#6 WBA и #7 WBO в первом легком весе) победил единогласным решением судей Эвери Спэрроу со счетом 99-91, 97-93 и 96-94.

to a title shot for @abrahamnova22 , who let it fly late to earn the UD over Avery Sparrow. #MoloneyBaez pic.twitter.com/IOiwNXtMYC

The powerful Abraham “Super” Nova (18-0, 14 KOs) looks to add another knockout to his record in tonight’s co-main event

Tune in now to watch #MoloneyBaez on ESPN. pic.twitter.com/71gmFhjc14

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 26, 2020