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Лопес пообещал сделать с Ломаченко, что что он сделал с Комми (Видео)

Лопес пообещал сделать с Ломаченко, что что он сделал с Комми (Видео)
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) пообещал всем, что удивит в поединке против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) так же, как сделал это в бою против Ричарда Комми (29-3, 26 КО).

"Все, кому я не нравлюсь, бросайте вызов и я буду там. Мы работаем. У нас все еще нет даты боя, но мы продолжаем работать. Я никому не нравлюсь, но никто не вызывает меня. Они боятся. Все они боятся. Бросайте вызов. Я буду там, где нужно. Я могу сделать с вами все, что вы ходите: перебоксировать, нокаутировать. Любой в моем дивизионе может вызвать меня. Давайте. Любой в суперлегком весе может вызвать меня. Давайте.

Сейчас вы мне не верите, но мое время придет. Поверьте мне. Ломаченко будет первым, а все остальные после него. Все, о чем я говорю, я затем делаю. Меня много чего мотивирует: семья, болельщики, критики. Все они меня мотивирует. Все говорили о Комми – вы получили. Все говоря о Ломаченко – посмотрите, что вы получите. С Хосе Рамиресом будет то же. Я говорю свою дерьмо, так что будьте готовы".

Напомним, Теофимо Лопес в декабре 2019 года нокаутировал Ричарда Комми во втором раунде

Ранее Беленюк дал совет Усику и Ломаченко.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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