Фьюри не верит, что проведет бой с Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри не исключил, что его поединки с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO, могут не состояться.

"Даже в самых смелых своих мечтах я не уверен, что этот бой состоится. Я никогда не был полностью уверен в том, что подерусь с Энтони Джошуа", — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух поединков: первый бой должен стать объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

На счету Фьюри 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 30 побед, ещё один поединок закончился вничью. У Джошуа 23 победы и одно поражение.

Ранее Фьюри заговорил о своей непобедимости.