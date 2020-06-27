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Уоррен: Фьюри был бы великолепен в любом поколении боксеров

Уоррен: Фьюри был бы великолепен в любом поколении боксеров
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри побил бы "лучшую версию" Леннокса Льюиса.

"Леннокс Льюис лучшего образца и версия Фьюри, побившего Уайлдера? Если бы пришлось ставить, поставил бы на Фьюри. Владимир Кличко был лучшим боксёром своего поколения, и только посмотрите, что с ним сделал Фьюри.

Тайсон победил лучшего панчера в лице Уайлдера, он не просто победил, а преподал ему урок, одержал досрочную победу и был лучше во всех компонентах. Фьюри был бы великолепен в любом поколении. Можете сравнить его с любым великим боксёром", — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Ранее сообщалось, что WBC не спешит делать Фьюри "франчайзинговым" чемпионом.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Леннокс Льюис, Фрэнк Уоррен.

Автор:

Телеграф
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