Уоррен: Фьюри был бы великолепен в любом поколении боксеров

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри побил бы "лучшую версию" Леннокса Льюиса.

"Леннокс Льюис лучшего образца и версия Фьюри, побившего Уайлдера? Если бы пришлось ставить, поставил бы на Фьюри. Владимир Кличко был лучшим боксёром своего поколения, и только посмотрите, что с ним сделал Фьюри.

Тайсон победил лучшего панчера в лице Уайлдера, он не просто победил, а преподал ему урок, одержал досрочную победу и был лучше во всех компонентах. Фьюри был бы великолепен в любом поколении. Можете сравнить его с любым великим боксёром", — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Ранее сообщалось, что WBC не спешит делать Фьюри "франчайзинговым" чемпионом.