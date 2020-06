Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)

Чемпион WBC в первом легком весе мексиканец Мигель Берчельт 27 июня в Мехико успешно вернулся на ринг после пандемии коронавируса, победив в нетитульном поединке своего 25-летнего соотечественника Элеасара Валенсуэлу техническим нокаутом в шестом раунде.

28-летний чемпион отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде и затем владел очевидным преимуществом.

