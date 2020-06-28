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Арум пролил свет на ситуацию с Джарреллом Миллером

Арум пролил свет на ситуацию с Джарреллом Миллером
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер
Новая положительная допинг-проба американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера содержит то же запрещенный препарат GW1516 (эндуробол), который был обнаружен в допинг-пробах боксера год назад. Об этом сообщает The Ring.

Весной прошлого года во время подготовки к бою против Энтони Джошуа Миллер сдал сразу три положительные допинг-пробы, в которых помимо эндуробола обнаружили эритропоэтин и гормон роста.

В начале этого года Миллер подписал сопромоутерское соглашение с компанией Top Rank и получил боксерскую лицензию в Неваде, где он должен был провести поединок 9 июля против Джерри Фостера, в связи с чем он и был включен в программу тестирования VADA.

"Естественно мы чрезвычайно разочарованы, — цитирует The Ring главу Top Rank Боба Арума. — Я разговаривал со Спортивной комиссией Невады, и они подтвердили, что проба оказалась положительной на препарат, который уже обнаруживали у него год назад".

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Другой промоутер Миллера Дмитрий Салита тоже разочарован и ожидает дальнейших действий со стороны Комиссии, которая с понедельника временно дисквалифицирует Миллера до окончания расследования.

"Я разочарован. Я с нетерпением ожидал возвращения Джаррелла на ринг 9 июля. Это шокирующая новость для меня, — сказал Салита. — Надеюсь, вскоре мы узнаем больше деталей. Как сказал Боб Арум, мы все будем опираться на решение Спортивной комиссии Невады".

Компания Top Rank надеется сохранить главный бой вечера 9 июля, и сейчас Джерри Фостеру ищут нового соперника.

Ранее Миллер рассказал, что Джошуа подарили победу на домашней Олимпиаде.

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Допинг, Бокс, Джаррелл Миллер.

Автор:

Телеграф
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