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Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри

Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: EPA
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с командой Тайсона Фьюри.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что переговоры с Бобом Арумом, сопромоутером чемпиона WBC Тайсона Фьюри, продолжаются, и обе стороны успешно движутся к согласованию всех деталей предстоящего в следующем году объединительного поединка между двумя чемпионами мира. Ранее представители обоих боксеров сообщили, что достигли соглашения о разделении призового фонда поровну. Но прежде обоим чемпионам надо провести защиты своих титулов, которые планируются на этот год. Фьюри предстоит матч-реванш с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, а Джошуа — бой против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

"Основной вопрос, финансовые элементы договоренности, решен, — цитирует Хирна Sky Sports. — Всегда будут вопросы, которые не в нашей власти, например, победа боксеров в следующих боях. У нас с Бобом была хорошая беседа в четверг. Мы хорошо ладим. Мы не во всем согласны, но мы оба хотим организовать крупнейший бой всех времен. Он сделал много таких в прошлом, а я хочу сделать такой бой, который тоже войдет в историю. Мы движемся вперед. Мы обсуждали место боя, другие детали соглашения, и договорились зафиксировать это на бумаге. Оформить все детали".

По мнению Хирна, первый бой Фьюри-Джошуа состоится летом следующего года.

"Следующим летом. Я думаю, будут два боя в следующем году, — сказал Хирн. — Все знают, что мы хотели бы сделать это в Великобритании. Два британца в бою за титул абсолютного чемпиона. Но есть такой огромный интерес к этому со всего мира, и я полагаю, что один из этих боев пройдет за пределами Великобритании. Но я буду разочарован, если они оба состояться за ее пределами. Боксеры и их команды примут коллективное решение. И хотя я хочу боя в Великобритании, больше всего я хочу просто этого боя. Я хочу увидеть, как Джошуа станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе".

Фьюри не верит, что проведет бой с Джошуа

В этой ситуации перед Хирном стоит еще одна непростая задача — соблюсти интересы другого своего боксера, временного чемпиона WBC и обязательного претендента на титул Диллиана Уайта, который должен встретиться с чемпионом WBC после матча-реванша Фьюри-Уайлдер.

"Уайт должен иметь приоритет над Джошуа в сроке проведения боя с Фьюри, — отметил Хирн. — Джошуа проведет бой против Пулева в ноябре, и в любом случае не выйдет на ринг до мая, июня или июля следующего года. Поэтому нет препятствий для того, чтобы Уайт получил бой за титул".

Ранее Фьюри рассказал, что побить Деонтея Уайлдера могут лишь два боксера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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