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Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала

Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала
07:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер Владимир Кличко сделал снимок в стиле Мохаммеда Али.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выложил на своих страницах в социальных сетях красивый снимок из боксерского зала.

 
 
 
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#Klitschko #TeamKlitschko #willpower #facethechallenge #wyllit

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017-м году, уступив в последнем бою британцу Энтони Джошуа, назвав его своим преемником. Сейчас Владимиру 44 года и до сих пор поговаривают о его возвращении на ринг. Тем более, что в этом году должен состояться бой легенд Майк Тайсон - Эвандер Холифилд.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Спорт, Бокс.

Автор:

Телеграф
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