Владимир Кличко поделился красивым фото из боксерского зала

Украинский боксер Владимир Кличко сделал снимок в стиле Мохаммеда Али.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко выложил на своих страницах в социальных сетях красивый снимок из боксерского зала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Klitschko #TeamKlitschko #willpower #facethechallenge #wyllit Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) 29 Июн 2020 в 12:12 PDT

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017-м году, уступив в последнем бою британцу Энтони Джошуа, назвав его своим преемником. Сейчас Владимиру 44 года и до сих пор поговаривают о его возвращении на ринг. Тем более, что в этом году должен состояться бой легенд Майк Тайсон - Эвандер Холифилд.