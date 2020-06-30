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"У него проблемы с психикой": Хирн считает, что с Миллером-боксером покончено

"У него проблемы с психикой": Хирн считает, что с Миллером-боксером покончено
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал информацию о том, что американский супертяжеловес Джаррелл Миллер в очередной раз провалил допинг-тест.

"Если честно, я не могу в это поверить. Было много слухов о Джаррелле Миллере. Когда его поймали на употреблении допинга перед боем с Джошуа, люди начали говорить: "Он сидел на препаратах годами". И вот теперь Джаррелл попался на допинге перед боем с Форрестом.

Мне жаль Миллера, у него проблемы с психикой. Возможно, он не способен выйти на бой без употребления допинга, и это действительно печально. Карьера Джаррелла закончена, ему нужна психологическая помощь. Вряд ли какой-либо крупный промоутер когда-либо устроит ему бой", -заявил Хирн в интервью Behind The Gloves.

Напомним, что Миллер сдал положительный тест на неназванное запрещенное вещество. Это произошло накануне его поединка с Джерри Форрестом, который был запланирован на 9 июля.

Ранее о допинговом скандале с американцем высказался глава Top Rank Боб Арум.

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Бокс, Эдди Хирн, Джаррелл Миллер.

Автор:

Телеграф
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