Сауседо - Фредриксон: результаты взвешивания (Видео)

В главном бою шоу встретятся экс-претендент на титул в первом полусреднем весе по версии WVO американец Алекс Сауседо и его соотечественник Сонни Фредриксон. На весах боксеры показали одинаковый вес - 63,9 кг.

We’ve got a Junior Welterweight crossroads battle on deck

Top contenders Alex Saucedo and @teamfredrickson meet in tomorrow’s main event, with undercard action starting at 8pm ET on ESPN.

FULL WEIGH-IN RESULTS IN THE THREAD BELOW pic.twitter.com/jDme5GHxGr

