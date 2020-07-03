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Экс-соперник Ломаченко Педраса избил Леспьера (Видео)

Экс-соперник Ломаченко Педраса избил Леспьера (Видео)
10:36 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер
Хосе Педраса победил Миккеля Леспьера единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса от Top Rank.

Пуэрториканец, который добыл 27-ю победу в профессиональном ринге, дважды отправлял оппонента в нокдаун.

Счет судей – 100-88, 99-89 и 99-89 в пользу Хосе Педрасы.

Бой Хосе Педрасы и Миккеля Леспьера должен был состояться еще 18 июня, но был отложен после того, как менеджер Леспьера сдал положительный тест на коронавирус.

В рамках вечера бокса 2 июля поединок Педрасы и Леспьера заменил чемпионский бой Джонатана Окендо и Джамела Херринга после того, как последний сдал положительный тест на коронавирус.

Хосе Педраса — экс-чемпион мира в легком весе. Чемпионский титул WBO он уступил Василию Ломаченко после поражения единогласным решением судей в декабре 2018-го.

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Все по теме:

Бокс, Хосе Педраса, Миккель Леспьер.

Автор:

Телеграф
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