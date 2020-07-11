Дважды на одни и те же грабли: боксер побывал в двух нокдаунах после одинаковых ударов (Видео)

Боксер Фред Уилсон-младший не вынес урока после первого пропущенного удара от Донте Стаббса и в итоге дважды оказался в тяжелом нокдауне.

В четверг, 9 июля, в Лас-Вегасе состоялось очередное боксерское шоу Top Rank. В одном из поединков андеркарда сражались средневесы из США Фред Уилсон-младший и Донте Стаббс. Экс-боец ММА Стаббс нанес Уилсону первое поражение в карьере.

За 10 секунд до конца третьего раунда Уилсон оказался в нокдауне после размашистого удара с правой. Ситуация повторилась в пятом раунде: Стаббс таким же ударом "уронил" Уилсона. В итоге по истечении шести раундов все судьи отдали победу экс-бойцу смешанных единоборств: 58-54 и дважды 58-53.

В главном бою вечера камерунский супертяж Карлос Такам единогласным решением победил американца Джерри Форреста.

Кроме того, на этом вечере бокса произошел редчайший "двойной нокдаун".