В Golden Boy озвучили планы о третьем бое Канело - Головкин

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о планах на будущее главной звезды его компании мексиканца Сауля Альвареса. Слова функционера приводит Sky Sports.

"У нас уже есть кое-какие разговоры по поводу третьего боя между Канело и Головкиным. Надеюсь, мы удивим всех этим поединком в следующем году. Оба бойца понимают, насколько их шоу были успешны и третий поединок может финансово обогатить их опять. Фанаты бокса очень заинтересованы в трилогии, ведь первые две схватки были близкими и интересными. Оба боксеры это осознают и оба готовы принять вызов, - заявил Гомес.

Напомним, Геннадий Головкин и Сауль Алвьарес встречались дважды. Оба боя вызвали массу споров среди болельщиков из-за решений судей. В первом поединке была зафиксирована ничья, а во втором - судьи отдали победу мексиканцу.

Лучшие моменты боя Головкин - Альварес:

Лучшие моменты боя Головкин - Альварес 2:

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес планирует громкие бои за пределами США.