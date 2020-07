В Германии провели вечер бокса на парковке

Из-за глобальной пандемии коронавируса практически во всем мире (Германия не исключение, - прим. ред.) зрителям нельзя собираться не посредственно на трибунах стадионах, аренах и в залах. Однако немецкие промоутеры из Universum и Legacy пошли на хитрость и организовали шоу бокса на парковке. Зрителями выступили водители и пассажиры транспортных средств, которые приветствовали бойцов сигналами клаксонов.

Фото с ивента доступно в twitter:

Boxers: "I'll fight anywhere, we can even do it in the parking lot if you want."

— Hit First Boxing (@HitFirstBoxing) July 12, 2020