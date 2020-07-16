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Отец и тренер Лопеса: Ломаченко точно не молодеет

Отец и тренер Лопеса: Ломаченко точно не молодеет
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Теофимо Лопес-старший уверен, что его сын станет королем легкого веса.

Отец и тренер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса ( 15-0, 12 КО) высказался о предстоящем поединке своего сына против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), обладающего титулами WBA, WBO и WBC.

Лопес-старший отметил, что в целом, пауза на карантин должна стать выгодной для обоих соперников, но отметил, что украинец не молодеет.

"Во время этой паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом отсрочка выгодна обоим боксерам.

Мы просто хотим устраивать бои, которые все хотят видеть. Мы хотим показать, что мой сын - лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они, скорее всего, слепые. И мы это докажем, как и всегда. Я предсказывал это еще два года назад. И вот сейчас мы к этому пришли.

Сбылось все, о чем я говорил. Теперь мы ждем момента, когда боксерский мир увидит, что у него появился новый король", - сказал Лопес-старший в интервью PepTalkUK.

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Отметим, что бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября. Известный журналист считает, что это оптимистичная дата.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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