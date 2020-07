В ужасном ДТП погиб непобедимый американский боксер

Непобедимый боксер из США Трэвелл Мэзион (17,13 КО - 0) погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Боксер, будучи за рулем автомобиля, выехал не встречную полосу, где зацепил одно авто, а затем въехал в другую машину. По информации Техасского Департамента, Мэзион погиб на месте, а водитель другого транспортного средства умер в госпитале.

Трэвелл Мэзион - боксер-профессионал первого среднего веса. За свою карьеру он провел 17 боев, все из которых завершились его триумфом, при чем 13 раз Черная Магия (прозвище бойца, - прим. ред) побеждал досрочно. В своем последнем поединке, который состоялся 11 января 2020 гола, Мэзион в бою за титул NABF менее чем за минуту победил нокаутом опытного мексиканца Фернандо Кастанеду.

Боксерский мир скорбит о потере перспективного бойца:

Боксер Вергил Ортис-младший написал, что скорбит по талантливому Мэзиону, за которым было очень увлекательно наблюдать в ринге.

I can’t believe it, R.I.P Travell Mazion. For those who don’t know him or never met him, he was a very talented boxer and one of the coolest people I knew. Always enjoyed watching him fight. Love you bro, watch over us pic.twitter.com/l18382txaS

Промоутер Оскар Де Ла Хойя не верит в случившееся:

I am still in disbelief. @black_magic92 you left us far too soon! Nice, young man with all the talent in the world. Not only did our sport take a huge hit with losing you but the world lost a good one. You are forever Golden. My heart & prayers are with you & your family champ. pic.twitter.com/oFkUi0yyQb

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 16, 2020