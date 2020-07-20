Фьюри анонсировал поединок с Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал встречу с Энтони Джошуа в Марбелье.

Один из самых ожидаемых боев чемпиона мира по WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может состояться в 2021 году.

Такой намек у себя в Instagram-stories сделал Фьюри под совместным снимком с Джошуа с Марбелье, Испании.

"Это произойдет в 2021 году", - написал боксер.

Напомним, британский чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа во время отдыха в Испании встретил своего соотечественника и обладателя поясов WBC и The Ring Тайсона Фьюри.

Тайсон Фьюри находился за рулем авто, а дисциплинированный Джошуа был в маске. Оба боксера были рады встрече.

Как известно, боксеры подписали контракт на два поединка, но сначала они должны провести ряд обязательных боев: Фьюри - с Уайлдером и Уайтом, а Джошуа - с Пулевым и Усиком.