Теофимо Лопес написал странное сообщение Ломаченко

Непобедимый американский чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес вновь записал сообщение украинском чемпиону мира в той же весовой категории по версиям WBC franchise, WBA Super и WBO Василию Ломаченко.
На этот раз Теофимо обратился к украинцу с помощью текстового сообщения, прикрепив фото со своей тренировки.
"Я в зале, киска. Ты для меня маленький мальчик. Я поцелую тебя в лоб", - гласит сообщение на официальной страничке боксера в Instagram.
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I’ve been in the gym.. PUSSY! You’re a little boy to me, I’ll kiss you on yo forehead. FOH @lomachenkovasiliy
Пока американец тренируется в зале Ломаченко на открытом воздухе играет в волейбол.
Ранее Лопес, прогуливаясь по Нью-Йорку, решил записать видеосообщение Ломаченко возле Maddison Square Garden.