Теофимо Лопес написал странное сообщение Ломаченко

Теофимо Лопес нагнетает конфликт с Василием Ломаченко перед боем с украинцем, намеченным на октябрь 2020 года.

Непобедимый американский чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес вновь записал сообщение украинском чемпиону мира в той же весовой категории по версиям WBC franchise, WBA Super и WBO Василию Ломаченко.

На этот раз Теофимо обратился к украинцу с помощью текстового сообщения, прикрепив фото со своей тренировки.

"Я в зале, киска. Ты для меня маленький мальчик. Я поцелую тебя в лоб", - гласит сообщение на официальной страничке боксера в Instagram.

Пока американец тренируется в зале Ломаченко на открытом воздухе играет в волейбол.

Ранее Лопес, прогуливаясь по Нью-Йорку, решил записать видеосообщение Ломаченко возле Maddison Square Garden.