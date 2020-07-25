Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)

Американка Сеньеса Эстрада избила свою соотечественницу Миранду Адкинс на вечере бокса Golden Boy.

Сегодня ночью в Калифорнии (США) состоялся вечер бокса промоутерской компании Golden Boy.

В главном поединке шоу встретились полусредневесы Верджил Ортис и Самуэль Варгас. В итоге победу нокаутом в седьмом раунде одержал Ортис, добывший свою 16-ю победу на профи-ринге.

В андекарде встретились боксеры первого наилегчайшего веса Сеньеса Эстрада и Миранда Адкинс. Непобедимая Сеньеса в титульном поединке за пояс WBC Silver за семь секунд нокаутировала Адкинс, добыв свою 19-ю победу на профи-ринге. Миранда потерпела свое первое поражение в шести боях. Отметим, этот нокаут стал самым быстрым в истории профессионального женского бокса.

Видео нокаута:

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