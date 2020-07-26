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Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)

Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Дензел Бентли жестко избил Мика Холла и заставил его сдаться "на стуле".

В субботу, 25 июля, в рамках большого вечера бокса в Лондоне состоялось шоу Джо Джойс - Михаэль Валлиш. Непобедимый британец с легкостью одержал свою 11-ю победу на профи-ринге.

В андеркарде главного боя состоялось еще четыре поединка. в частности на ринге BT Sport Studio сразились представители Великобритании средневесы Дензел Бентли и Мик Холл. Бентли владел инициативой и своими попаданиям жестко изувечил лицо соперника, что в итоге привело к сдаче. После шестого раунда избитый Холл решил не продолжать поединок. Таким образом, непобедимый Дензел добыл свою 13-ю победу на профессиональном ринге, а "Молоток" потерпел свое третье поражение в 18 схватках.

Лучшие моменты боя Бентли - Холл:

Напомним, на этом вечере бокса британец Луи Линн не по-спортивному поступил с соотечественником Монти Огилви.

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Бокс.

Автор:

Телеграф
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