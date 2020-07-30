Головкин вернулся в боксерский зал (Фото)

Геннадий Головкин возобновил тренировочный процесс в боксерском зале.

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBO и IBF Геннадий Головкин спустя долгого перерыва вернулся в боксерский зал. Об этом сообщил сам спортсмен у себя на страничке в Instagram.

"В перчатках всегда лучше", - написал Головкин, прикрепив к посту фото с тренировки.

Свой последний бой Головкин провел против украинца Сергея Деревянченко. Итогом той встречи стала весьма спорная победа GGG. На счету Головкина 40 побед на профи-ринге при одном поражении и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Геннадий договорился о третьем супербоем с лучшим боксером мира мексиканцем Саулем Альваресом.