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Большим скандалом завершился вечер бокса в Беларуси (Видео)

Большим скандалом завершился вечер бокса в Беларуси (Видео)
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Георгий Челохсаев и Айк Шахназарян провели яркий бой, который был омрачен несправедливым судейским вердиктом.

В четверг, 30 июля, в Минске состоялся большой вечер профессионального бокса Kold Wars.

В главном поединке шоу сразились боксеры легкого веса россияне Георгий Челохсаев и Айк Шахназарян. Шахназарян владел преимуществом и по итогам 10-раунлового противостояния невооруженным взглядом было понятно, что именно он должен был стать победителем. Однако у судей было свое мнение и они присудили победу раздельным решением Челохсаеву 94:97 96:95 95:96.

Во время произношения судейского вердикта Айк победоносно поднял руку вверх, а его соперник пребывал в растерянности.

Видео боя Челохсаев - Шахназарян (оглашение результатов на 29:40):

После боя боксеры пообщались и, возможно, болельщики увидят реванш в скором времени:

Эта победа стала для Челохсаева 18-й в карьере на профи-ринге, при одном поражении и одной ничьей. Шахназарян потерпел свое четвертое поражение в 27 боях.

Ранее состоялось предварительное взвешивание перед чемпионским боем украинца Виктора Постола.

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Беларусь, Бокс.

Автор:

Телеграф
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