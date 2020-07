Большим скандалом завершился вечер бокса в Беларуси (Видео)

В четверг, 30 июля, в Минске состоялся большой вечер профессионального бокса Kold Wars.

В главном поединке шоу сразились боксеры легкого веса россияне Георгий Челохсаев и Айк Шахназарян. Шахназарян владел преимуществом и по итогам 10-раунлового противостояния невооруженным взглядом было понятно, что именно он должен был стать победителем. Однако у судей было свое мнение и они присудили победу раздельным решением Челохсаеву 94:97 96:95 95:96.

Во время произношения судейского вердикта Айк победоносно поднял руку вверх, а его соперник пребывал в растерянности.

Видео боя Челохсаев - Шахназарян (оглашение результатов на 29:40):

После боя боксеры пообщались и, возможно, болельщики увидят реванш в скором времени:

Two warriors great each other after the battle .. close fight no sport like it #Boxing #Koldwars pic.twitter.com/aO3thPKb5Q

— Siesta Boxing Promotions (@SiestaBoxing) July 30, 2020