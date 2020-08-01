Эррол Спенс - Дэнни Гарсия: боксеры подтвердили бой

В ноябре может состояться большой шоу бокса Эррол Спенс - Дэнни Гарсия.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и экс-чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Дэнни Гарсия подтвердили в своих соцсетях, что они встретятся на ринг 21 ноября этого года в вечере бокса компании Premier Boxing Champions на телеканале Fox. Предполагается, что поединок пройдет в Лос-Анджелесе, но компания зарезервировала арены и в других штатах, на случай если там будет более благоприятная обстановка для проведения шоу в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

"Вот так! Бой против Эррола Спенса 21 ноября. Все подписи поставлены. Мой десятый бой за титул чемпиона мира, время вновь короновать короля", — написал Гарсия.

"Все подготовлено к возвращению короля дивизиона. 21 ноября на FOX PPV против Дэнни Гарсии", — сообщил Спенс.

30-летний Спенс в прошлом году объединил титулы IBF и WBC, победив чемпиона WBC Шона Портера в сентябре 2019 года и планировал провести защиту титулов против Гарсии в январе этого года, но в октябре он попал в автомобильную аварию, в которой чудом избежал серьезных травм. Утверждается, что Спенс уже полностью восстановился от травм и приступил к полноценным тренировкам.

32-летний Гарсия владел титулами в первом полусреднем и полусреднем весе и в феврале этого года победил единогласным решением судей украинца Ивана Редкача.

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