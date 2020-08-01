Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)

Смотреть прямую видеотрансляцию вечера бокса Big Boxing Night 1 августа.

Сегодня, 1 августа, в парково-отельном комплексе Equides в селе Лесники под Киевом состоится большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Александра Усика USYK17 Promotion.

В главном бою вечера встретятся супертяжи Владислав Сиренко и Павел Кроленко. Кроме того, на ринг выйдут известные украинские боксеры: Петр Иванов, Александр Захожий, Дмитрий Митрофанов, Олег Малиновский, а также Виктор Выхрист.

С 15:00 по киевскому времени начнутся бои андекарда, а главные поединки вечера бокса Big Boxing Night стартуют с 18:40.

Прямая видеотрансляция вечера бокса Big Boxing Night:

Полный кард шоу Big Boxing Night:

Павел Кроленко - Владислав Сиренко

Роман Шкарупа - Петр Иванов

Руслан Щелев - Андрей Великовский

Константин Довбищенко (107,2) - Александр Захожий

Анатолий Хунанян - Дмитрий Митрофанов

Андрей Исаев - Олег Малиновский

Семен Пахомов - Виктор Выхрист

Павел Крышковец - Андрей Исаков

Вадим Костючок - Станислав Кутин

Эдуард Меринец - Зоравор Петросян

Данило Савченко - Александр Соломенников

Павел Лукьянов - Дмитрий Безус

Сергей Ккрапшила - Даниэль Лапин

Напомним, накануне все боксеры прошли официальное взвешивание.

Отметим, Александр Усик кроме организационных вопросов сейчас готовится к своему следующему поединку с опытным супертяжем британцем Дереком Чисорой.