Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)

Сегодня, 1 августа, в парково-отельном комплексе Equides в селе Лесники под Киевом состоится большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Александра Усика USYK17 Promotion.
В главном бою вечера встретятся супертяжи Владислав Сиренко и Павел Кроленко. Кроме того, на ринг выйдут известные украинские боксеры: Петр Иванов, Александр Захожий, Дмитрий Митрофанов, Олег Малиновский, а также Виктор Выхрист.
С 15:00 по киевскому времени начнутся бои андекарда, а главные поединки вечера бокса Big Boxing Night стартуют с 18:40.
Прямая видеотрансляция вечера бокса Big Boxing Night:
Полный кард шоу Big Boxing Night:
Напомним, накануне все боксеры прошли официальное взвешивание.
Отметим, Александр Усик кроме организационных вопросов сейчас готовится к своему следующему поединку с опытным супертяжем британцем Дереком Чисорой.