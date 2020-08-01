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Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)

Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Смотреть прямую видеотрансляцию вечера бокса Big Boxing Night 1 августа.

Сегодня, 1 августа, в парково-отельном комплексе Equides в селе Лесники под Киевом состоится большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Александра Усика USYK17 Promotion.

В главном бою вечера встретятся супертяжи Владислав Сиренко и Павел Кроленко. Кроме того, на ринг выйдут известные украинские боксеры: Петр Иванов, Александр Захожий,  Дмитрий Митрофанов, Олег Малиновский, а также Виктор Выхрист.

С 15:00 по киевскому времени начнутся бои андекарда, а главные поединки вечера бокса Big Boxing Night стартуют с 18:40.

Прямая видеотрансляция вечера бокса Big Boxing Night:

Полный кард шоу Big Boxing Night:

  • Павел Кроленко - Владислав Сиренко
  • Роман Шкарупа - Петр Иванов 
  • Руслан Щелев - Андрей Великовский 
  • Константин Довбищенко (107,2) - Александр Захожий 
  • Анатолий Хунанян - Дмитрий Митрофанов
  • Андрей Исаев - Олег Малиновский
  • Семен Пахомов - Виктор Выхрист 
  • Павел Крышковец - Андрей Исаков 
  • Вадим Костючок - Станислав Кутин 
  • Эдуард Меринец - Зоравор Петросян 
  • Данило Савченко - Александр Соломенников
  • Павел Лукьянов - Дмитрий Безус 
  • Сергей Ккрапшила - Даниэль Лапин

Напомним, накануне все боксеры прошли официальное взвешивание.

Отметим, Александр Усик кроме организационных вопросов сейчас готовится к своему следующему поединку с опытным супертяжем британцем  Дереком Чисорой.

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Все по теме:

Бокс, Дмитрий Митрофанов, Александр Усик, Петр Иванов, Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий.

Автор:

Телеграф
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