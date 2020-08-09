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Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)

Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В ночь на 9-е августа (время киевское) в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер бокса промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Возглавил кард бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между американцем Джамалом Джеймсом и Томасом Дюлорме из Пуэрто-Рико. По итогам 12-раундовой схватки уверенную победу одержал Джеймс. С основными поединками шоу в Лос-Анджелесе можно ознакомиться у нас на сайте.

В первых боях карда выступили боксеры первого полусреднего веса из США непобедимые Омар Хуарес и Вилли Шоу. Итогом 6-раундового поединка стала победа Хуареса единогласным решением судей.

В еще одном поединке шоу непобедимый американский супертяж Майкл Полайт Коффи нокаутировал в пятом раунде своего соотечественника Луиса Эдуардо Пену, который проиграл впервые. После мощнейших ударов Коффи рефери решил вмешаться и остановить схватку.

Небитый американский боксер полусреднего веса Вито Мельницки-младший во втором раунде одержал досрочную победу над еще одним представителем США Крисом Роллинсом.

Ранее сообщалось, что боксер, отправлявший Ломаченко в нокдаун, подхватил COVID-19.

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Бокс.

Автор:

Телеграф
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