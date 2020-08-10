Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)

Пока неясно, состоится ли бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA Super/WBO украинца Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом, но Loma продолжает активную фазу подготовки к бою.
На своей страничке в Instagram Василий, который занимается в своем отеле в Затоке, опубликовал вторую свою тренировку из серии Lomagame:
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В первой части Lomagame украинец показал "бой с тенью".
Ранее стало известно, что Теофимо отказывается от супербоя с Ломаченко. Виной всему финансовые запросы американца, которые не совпадают с возможностями организаторов в посткоронавирусном мире.
Поединок Ломаченко - Лопес предварительной должен состояться в начале октября.