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Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)

Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Василий Ломаченко потренировался с боксерской грушей.

Пока неясно, состоится ли бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA Super/WBO украинца Василия Ломаченко с обладателем пояса IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом, но Loma продолжает активную фазу подготовки к бою. 

На своей страничке в Instagram Василий, который занимается в своем отеле в Затоке, опубликовал вторую свою тренировку из серии Lomagame:

 
 
 
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#Lomagame part 2 #loma

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

В первой части Lomagame украинец показал "бой с тенью".

Ранее стало известно, что Теофимо отказывается от супербоя с Ломаченко. Виной всему финансовые запросы американца, которые не совпадают с возможностями организаторов в посткоронавирусном мире.

Поединок Ломаченко - Лопес предварительной должен состояться в начале октября.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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