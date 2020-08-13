Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом

Стали известны гарантированные гонорары Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за объединительный бой.

Сегодня, 13 августа, украинский чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF в том же весе американец Теофимо Лопес наконец-то договорились о проведении чемпионского поединка.

Изначально Теофимо Лопес фактически отказался от проведения схватки с украинцем, сославшись на маленький гонорар. Василий отреагировал и пообещал отдать часть своего гонорара ради проведения объединительного шоу. По информации theathletic, LOMA отдал $250 тыс. со своего гонорара в пользу соперника. Таким образом, украинец заработает за бой $3,25 млн, а американец - $1,5 млн.

Ранее LOMA показал серию своих тренировок, направленных на подготовку к бою с Лопесом.

Напомним, в своем последнем шоу Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей, а Тео, в свою очередь, нокаутировал во втором раунде Ричарда Комми и впервые стал чемпионом мира.