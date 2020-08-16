Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)

Исраил Мадримов отправил Эрика Уокера в глубокий нокаут, но судья посчитал иначе.

Это ночью в американской Талсе (штат Оклахома) прошел большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Matchroom Boxing. Возглавил кард бой за титул абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе, в котором неожиданно победила претендентка.

В со-главном поединке шоу сразились боксеры первого среднего веса узбек Исраил Мадримов и американец Эрик Уокер. В итоге противостояние продлилось все отведенные 12 раундов и победу одержал Мадримов, который добыл свою шестую победу на профи ринге, пять из которых - нокаутом. Что касается Уокера, то он проиграл в третий раз в 23 боях.

Однако в 9-м раунде этого поединка случился интересный эпизод: судья фактически спас американца от поражения нокаутом. Мадримов сильнейшим левым ударом отправил соперника на канвас, однако рефери посчитал, что узбек толкнул головой оппонента. В итоге рефери не стал делать отсчет и Уокер сумел восстановиться и пройти всю дистанцию боя.

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