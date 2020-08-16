Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинская теннисистка сменила гражданство
Украинская теннисистка сменила гражданство
Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента
Велогонщик упал с моста: видео страшного инцидента
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)

Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)

Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
15:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Исраил Мадримов отправил Эрика Уокера в глубокий нокаут, но судья посчитал иначе.

Это ночью в американской Талсе (штат Оклахома) прошел большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Matchroom Boxing. Возглавил кард бой за титул абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе, в котором неожиданно победила претендентка.

В со-главном поединке шоу сразились боксеры первого среднего веса узбек Исраил Мадримов и американец Эрик Уокер. В итоге противостояние продлилось все отведенные 12 раундов и победу одержал Мадримов, который добыл свою шестую победу на профи ринге, пять из которых - нокаутом. Что касается Уокера, то он проиграл в третий раз в 23 боях.

Однако в 9-м раунде этого поединка случился интересный эпизод: судья фактически спас американца от поражения нокаутом. Мадримов сильнейшим левым ударом отправил соперника на канвас, однако рефери посчитал, что узбек толкнул головой оппонента. В итоге рефери не стал делать отсчет и Уокер сумел восстановиться и пройти всю дистанцию боя.

Ранее сообщалось, что украинский боксер пригрозил Лукашенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Исраил Мадримов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола прокомментировал поражение Ман Сити
02 Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
03 Украинская теннисистка сменила гражданство
04 UFC: Вера нокаутировал О'Мэлли ударом в челюсть (Видео)
05 Марьян Швед покинул Селтик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь