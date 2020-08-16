Бенавидес - Ангуло: обзор зрелищных боев в Анкасвилле (Видео)

В ночь c 15 на 16-е августа (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер профессионального бокса.

В главном поединке шоу Дэвид Бенавидес, который потерял пояс во втором среднем весе на вчерашнем взвешивании, на отказе победил опытного колумбийского боксера Роамера Ангуло. После 10-го раунда команда претендента решила не продолжать бой.

В главном бою андеркарда американец Роландо Ромеро выиграл пояс временного чемпиона WBA в легком весе, победив доминиканца Джексона Маринеса единогласным решением судей.

В еще в одном противостоянии шоу хорошо знакомый болельщикам по бою с Тайсоном Фьюри швед Отто Валлин техническим нокаутом в пятом раунде одолел американца Трэвиса Кауфмана.

Напомним, вчера в Талсе состоялся большой вечер профи-бокса, в котором прошел бой за титул абсолютного чемпиона мира.