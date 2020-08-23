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Усик - Чисора: Хирн назвал новую дату боя

Усик - Чисора: Хирн назвал новую дату боя
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Бой Усик - Чисора предварительно назначен на конец октября.

Эдди Хирн, который вчера провел шикарный вечер бокса Fight Camp 4, уже обдумывает над проведением следующих вечеров бокса, в частности над шоу Усик - Чисора.

После боя Уайт - Поветкин Хирн в комментарии Sky Sports промоутер озвучил предварительную дату боя Александр усик - Дерек Чисора. По его словам,  этот бой запланирован на 31-е октября, однако, чтобы поединок состоялся наверняка в оговоренные сроки необходимо одно условие. Эдди настаивает на проведении шоу со зрителями на трибунах, что значительно повысит прибыль, а то что бой украинца с британцем соберет полный стадион никто и не сомневается.

Кроме того, Хирн сообщил, что недавно общался с со-промоутером Усика Александром Красюком, который настаивает на проведение боя в ближайшее время.

Ранее Дерек Чисора поздравил Александра Поветкина с неожиданной победой.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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