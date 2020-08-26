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Боксер Редкач жестко раскритиковал решение Кабмина закрыть границу для иностранцев

Боксер Редкач жестко раскритиковал решение Кабмина закрыть границу для иностранцев
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач, проживающий в США прокомментировал решение правительства касательно ужесточения карантинных мер на территории Украины.

"Кабмин Украины сегодня выдал решение, что иностранцам, кроме имеющих вид на жительство, до 1 октября (до 28 сентября, -прим. ред.)въезд в Украину запрещён.

Наладить оборудование, которое могут наладить только поставщики? Арендовать жильё? Работать и платить налоги? Просто поесть в ресторанах? Арендовать или купить автомобиль? Нет, конечно.

Даже на фоне того, что эпидемиологическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем в Украине и угрозы эти люди не представляют, тем более после теста на Covid-19. Конечно, всем кому нужно попадут в Украину. Но за взятку на таможне. Может для этого всё и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу!

Достал уже карантин, весь маразм, что с ним связан и великие экономисты и вирусологи из украинского Кабмина!", - написал гневный пост Редкач у себя на страничке в Instagram.

 
 
 
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Кабмин Украины сегодня выдал решение, что иностранцам, кроме имеющих вид на жительство, до 1 октября въезд в Украину запрещён. Наладить оборудование, которое могут наладить только поставщики? Арендовать жильё? Работать и платить налоги? Просто поесть в ресторанах? Арендовать или купить автомобиль? Нет, конечно. Даже на фоне того, что эпидиомелогическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем в Украине и угрозы эти люди не представляют, тем более после теста на Covid-19. Конечно, всем кому нужно попадут в Украину. Но за взятку на таможне. Может для этого всё и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу! Достал уже карантин, весь маразм, что с ним связан и великие экономисты и вирусологи из украинского кабмина!

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Ранее Редкач отреагировал на события в Беларуси.

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Иван Редкач, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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