Боксер Редкач жестко раскритиковал решение Кабмина закрыть границу для иностранцев

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач, проживающий в США прокомментировал решение правительства касательно ужесточения карантинных мер на территории Украины.

"Кабмин Украины сегодня выдал решение, что иностранцам, кроме имеющих вид на жительство, до 1 октября (до 28 сентября, -прим. ред.)въезд в Украину запрещён.

Наладить оборудование, которое могут наладить только поставщики? Арендовать жильё? Работать и платить налоги? Просто поесть в ресторанах? Арендовать или купить автомобиль? Нет, конечно.

Даже на фоне того, что эпидемиологическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем в Украине и угрозы эти люди не представляют, тем более после теста на Covid-19. Конечно, всем кому нужно попадут в Украину. Но за взятку на таможне. Может для этого всё и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу!

Достал уже карантин, весь маразм, что с ним связан и великие экономисты и вирусологи из украинского Кабмина!", - написал гневный пост Редкач у себя на страничке в Instagram.

Ранее Редкач отреагировал на события в Беларуси.