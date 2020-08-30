Ломаченко отправился в США на бой с Теофимо Лопесом

"Василий Ломаченко с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с Теофимо Лопесом", - говорится в сообщении на страничке Instagram lomus_official.
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@lomachenkovasiliy с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с @teofimolopez
Напомним, по договоренностями между сторонами бой Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии IBF в легком весе американцем Теофимо Лопесом должен состояться 17 октября. Ранее поединок был перенесен в связи с затянувшимися переговорами с Тео по поводу его гонорара.