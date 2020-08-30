Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
Постол - Рамирес. Видео боя
Постол - Рамирес. Видео боя
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)
Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)

Ломаченко отправился в США на бой с Теофимо Лопесом

Ломаченко отправился в США на бой с Теофимо Лопесом
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко отправился в США. Об этом сообщают соцсети боксера.

"Василий Ломаченко с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с Теофимо Лопесом", - говорится в сообщении на страничке Instagram lomus_official.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@lomachenkovasiliy с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с @teofimolopez

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Напомним, по договоренностями между сторонами бой Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии IBF в легком весе американцем Теофимо Лопесом должен состояться 17 октября. Ранее поединок был перенесен в связи с затянувшимися переговорами с Тео по поводу его гонорара.

Ранее Теофимо Лопес-старший вновь наехал на Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо готовится продать футболиста в Россию
02 Прекрасный гол Обамеянга - в обзоре матча за Суперкубок Англии Арсенал - Ливерпуль (Видео)
03 Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)
04 Постол - Рамирес. Видео боя
05 Месси все ближе к Манчестер Сити
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь