Поветкин - Уайт: названы вероятные даты реванша

Британский промоутер Эдди Хирн, который организовывал первый поединок между боксерами, поделился ориентировочными датами нового боя россиянина с британцем.

По словам главы Matchroom Boxing, реванш Поветкин - Уайт запланирован на ноябрь.

"Команда Поветкина на 100 процентов настроена на второй бой. Они довольны, в реванше Поветкин заработает много денег. Кроме того, они уверены в победе. Мы проведем бой 14 или 21 ноября. Это через 12 недель. Речь идет о супертяжелом дивизионе, так что проблем со сгонкой веса возникнуть не должно. Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а затем отправятся в тренировочный лагерь", - отметил функционер в комментарии BoxingNews24.

Напомним, Александр Поветкин 22 августа во время шоу Fight Camp 4 завоевал титул временного чемпиона WBC, сенсационно нокаутировав Диллиана Уайта.

Ранее сообщалось, что Диллиан был отстранен от бокса после боя с россиянином.