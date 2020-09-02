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Поветкин - Уайт: названы вероятные даты реванша

Поветкин - Уайт: названы вероятные даты реванша
10:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Британский промоутер Эдди Хирн, который организовывал первый поединок между боксерами, поделился ориентировочными датами нового боя россиянина с британцем.

По словам главы Matchroom Boxing, реванш Поветкин - Уайт запланирован на ноябрь.

"Команда Поветкина на 100 процентов настроена на второй бой. Они довольны, в реванше Поветкин заработает много денег. Кроме того, они уверены в победе. Мы проведем бой 14 или 21 ноября. Это через 12 недель. Речь идет о супертяжелом дивизионе, так что проблем со сгонкой веса возникнуть не должно. Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а затем отправятся в тренировочный лагерь", - отметил функционер в комментарии BoxingNews24.

Напомним, Александр Поветкин 22 августа во время шоу Fight Camp 4 завоевал титул временного чемпиона WBC, сенсационно нокаутировав Диллиана Уайта.

Ранее сообщалось, что Диллиан был отстранен от бокса после боя с россиянином.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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