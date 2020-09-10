Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа зарплата Луческу в Динамо
Названа зарплата Луческу в Динамо
Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн
Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн
Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter
Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter
Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)
Революция в футболе: польский вратарь встал в "стенку", а полевые - в ворота (Видео)

Американский боксер-чемпион: Я бы побил и Ломаченко, и Лопеса (Видео)

Американский боксер-чемпион: Я бы побил и Ломаченко, и Лопеса (Видео)
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBC/WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес уверен, что он слишком силен для чемпионов мира в легком весе Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

"Должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело. Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не торопился со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них.

Если говорить о сейчас, то я бы дал своему телу вырасти, так как планирую подниматься в полусредний дивизион", - рассказал Хосе Рамирес в комментарии Fight Hub TV.

Недавно Хосе Карлос Рамирес в чемпионском бою одолел украинца Виктора Постола.

Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC.

Ранее известный боксер поставил Ломаченко выше Канело.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 Клуб Серии А возобновил переговоры по украинскому форварду Динамо
03 Азаренко сыграет в полуфинале US Open 2020
04 Моуринью подколол неудачную попытку купить Месси
05 Суарес в Ювентусе: переговоры остановлены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь