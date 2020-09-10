Американский боксер-чемпион: Я бы побил и Ломаченко, и Лопеса (Видео)

Чемпион мира по версиям WBC/WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес уверен, что он слишком силен для чемпионов мира в легком весе Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

"Должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело. Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не торопился со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них.

Если говорить о сейчас, то я бы дал своему телу вырасти, так как планирую подниматься в полусредний дивизион", - рассказал Хосе Рамирес в комментарии Fight Hub TV.

Недавно Хосе Карлос Рамирес в чемпионском бою одолел украинца Виктора Постола.

Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC.

Ранее известный боксер поставил Ломаченко выше Канело.