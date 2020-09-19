Стал известен результат допинг-теста Поветкина, сделанный в день боя с Уайтом

Александр Поветкин, сенсационно победивший нокаутом Диллиана Уайта, узнал результаты допинг-теста, который был сделан в день боя.

"Допинг-тесты российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, сделанные в день боя, дали отрицательные результаты, об сообщила VADA. Оба боксера продолжают участие в программе добровольного допинг-тестирования VADA в рамках реванша 21 ноября", - говорится в сообщении на страничке worldofboxingpromotions в instagram.

Напомним, 22 августа россиянин Александр Поветкин сенсационно нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Кроме того, "Русский Витязь" выиграл специальный бриллиантовый пояс Совета. Теперь боксеров ожидает реванш.

Ранее Телеграф сообщал, что Поветкин обошел Александра Усика в рейтинге WBC.